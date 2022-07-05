Задержан мужчина, угрожавший в метро геям расправой видео
Сегодня в социальной сети TikTok было опубликовано видео, на котором мужчина с топором угрожал расправой представителям сексуальных меньшинств.
Была установлена личность данного мужчины. Им оказался 39-летний Роман Мамедов. Его задержали.
На предварительном допросе Мамедов признался в содеянном и заявил, что снимал такие видео, чтобы стать популярным в социальных сетях.
Он также добавил, что занимается строительно-ремонтными работами в индивидуальном порядке и носит с собой соответствующие инструменты, как и многие мастера.
Возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия.