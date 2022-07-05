Сегодня в социальной сети TikTok было опубликовано видео, на котором мужчина с топором угрожал расправой представителям сексуальных меньшинств.

Была установлена личность данного мужчины. Им оказался 39-летний Роман Мамедов. Его задержали.

На предварительном допросе Мамедов признался в содеянном и заявил, что снимал такие видео, чтобы стать популярным в социальных сетях.