Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на результативность переговоров по «зерновой проблеме» с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые планируются в течение недели. Об этом сообщают российские СМИ.

«В течение недели - десяти дней мы планируем переговоры как с Путиным, так и с Зеленским по решению вопроса. К этому процессу намерен подключиться и господин Гуттереш. Надеемся получить результат», - сказал Эрдоган на пресс-конференции с итальянским премьером Марио Драги.