Уже пятый: в России погиб очередной топ-менеджер, связанный c «Газпромом» фото
В коттеджном поселке Морские террасы, что под Петербургом, в бассейне частного дома нашли тело погибшего от выстрела в голову Юрия Воронова, сообщает "База". Рядом с телом погибшего нашли травматический пистолет, сейчас правоохранительные органы устанавливают, кому он принадлежал.
61-летний Воронов был гендиректором транспортной компании "Астра Шиппинг", она выполняла арктические подряды российского "Газпрома".
Жена погибшего рассказала, что он отправился в загородный дом 1 июля, перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами. Пару недель назад она заметила, что муж начал много выпивать и предположила, что он нервничал из-за потери больших денег. Российские СМИ сообщают, что 2020 год компания "Астра Шиппинг" закончила с убытком 95 млн рублей, в 2021-м убытки составили 65 млн рублей.
Отметим, что с начала года это уже пятая смерть топ-менеджеров, так или иначе связанных с "Газпромом".
30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром Инвест".
25 февраля в том же поселке нашли тело заместителя генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности 61-летнего Александра Тюлякова.
18 апреля в Москве в доме на Университетском проспекте нашли убитой семью бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева.
21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени: он якобы убил топором жену и дочь, а потом повесился в саду. Протасеня был топ-менеджером крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк".