В коттеджном поселке Морские террасы, что под Петербургом, в бассейне частного дома нашли тело погибшего от выстрела в голову Юрия Воронова, сообщает "База". Рядом с телом погибшего нашли травматический пистолет, сейчас правоохранительные органы устанавливают, кому он принадлежал.

61-летний Воронов был гендиректором транспортной компании "Астра Шиппинг", она выполняла арктические подряды российского "Газпрома".

Жена погибшего рассказала, что он отправился в загородный дом 1 июля, перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами. Пару недель назад она заметила, что муж начал много выпивать и предположила, что он нервничал из-за потери больших денег. Российские СМИ сообщают, что 2020 год компания "Астра Шиппинг" закончила с убытком 95 млн рублей, в 2021-м убытки составили 65 млн рублей.