В Киеве объяснили, почему Украина еще не получила современные истребители от Запада

Для того чтобы использовать в войне современные истребители F-15 или F-16, следует пройти специальные учения. Также для этих самолетов нужна соответствующая инфраструктура – аэродромы, которых в Украине пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью Апостроф TV.

"Давайте будем реалистами. Для того, чтобы мы могли использовать F-15 или F-16, нужно, чтобы наши военные умели им пользоваться, техническая база была подготовлена, технический персонал должен быть. Можем ли мы взять F-15 или F-16 завтра? Если все начнут этим вопросом заниматься, то сможем этот вопрос сдвинуть", - сказал Данилов.