На поле стадиона в Познани появилась птица, которая не могла или не хотела покинуть зеленый газон. Пернатое могло пострадать от удара мячом, но, к счастью, футболисты вовремя заметили птичку. Голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев выбил мяч в аут, взял в руки нежданного гостя и вместе с футболистом «Леха» Микаэлом Исхаком они перенесли птицу в коробку, вынесенную стюардами.

«Этой птицей была молодая сойка – довольно редкий гость стадиона в Познани, тут же написали польские СМИ. – В этой местности появляются и иногда даже гнездятся много птиц, но в основном это голуби, реже галки, вороны и скворцы. Строительные леса - идеальное место для их проживания. Есть тайники, места для гнезд и отдыха, а когда появятся люди, всегда найдется что поесть - объедки, крошки».