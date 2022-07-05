Украина просит Турцию проверить еще три российских судна

Украина обратилась к Турции с просьбой проверить еще три судна, идущих под флагом России, на наличие у них украденного из Украины зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованное ранее письмо Офиса генерального прокурора Украины.

В письме, датированном еще 13 июня, называются три судна – "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", – которые, по утверждению украинской стороны, в апреле-мае загрузились зерном в порту Севастополя.

Все три судна принадлежат дочерней компании российской "Объединенной судостроительной корпорации", попавшей под западные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.