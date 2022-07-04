НАТО не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии

В планах Североатлантического альянса нет усиления военного присутствия в Швеции и Финляндии после того, как они станут членами НАТО. Об этом в интервью AFP во вторник заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них сильные национальные силы. У них есть возможности сами себя защищать", – сказал Джоане.

Он добавил, что Альянс пока не планирует размещать базы в Швеции и Финляндии, поскольку эти страны "крайне зрелые в военном и стратегическом плане".

Россия не раз говорила, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО означает возможность расположения военных баз в этих странах, на что Москва должна будет реагировать соответствующим образом.