В Азербайджане чиновник причинил ущерб государству на сумму 202 тыс. манатов

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Наримана Закариева, обвиняемого в незаконной добыче песка и гравия на реке Кура в Мингячевире.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Шекинский суд по тяжким преступлениям.

Отмечается, что Нариман Закариев, злоупотребляя своим служебным положением на песчано-гравийном месторождении, расположенном в городе Мингячевир в устье реки Кура, в период с мая 2018 года по январь 2022 года самовольно с целью получения прибыли использовал 9 400 квадратных метров земельных участков, находящихся в государственной собственности. Таким образом он нанес материальный ущерб государству и природе на сумму 202 тысячи манатов.

На основании собранных доказательств Закариеву предъявили обвинения по статьям 188.4.2 (нарушение права собственности, пользования или аренды на землю), 247 (нарушение правил охраны окружающей среды при выполнении работ) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.