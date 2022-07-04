Известные представители диаспоры поздравляют Фуада Мурадова видео
5 июля исполнилась 20-я годовщина создания Госкомитета по работе с диаспорой.
Руководитель Управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ (YTB) Абдуллах Эрен поздравил азербайджанскую диаспору и Госкомитет, отметив осуществление тесного сотрудничества между диаспоральными структурами двух стран. А.Эрен подчеркнул, что в основе взаимодействия двух стран лежат дружба, братство и взаимное доверие между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым.
A.Эрен сказал, что взаимное сотрудничество будет продолжаться в соответствии с Шушинской декларацией и философией «Одна нация, два государства, единая диаспора».
В свою очередь заслуженный деятель искусств России Эльдар Алиев также поздравил главу Госкомитета по диаспоре Фуада Мурадова.
По словам Э.Алиева, диаcпоральная миссия направлена на консолидацию азербайджанцев, проживающих в различных уголках планеты, и составляет важную и существенную часть государственной политики. «Одна из значительных особенностей данной политики заключается в пропаганде богатой азербайджанской культуры во всем мире. Полное развитие общества невозможно без духовного развития», - говорится в заявлении.
Президент Ассоциации Баку-Неаполь Джузеппе Канильо передал поздравления по случаю 20-й годовщины создания Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, основанного по инициативе основателя Третьей Республики Гейдара Алиева.
А член Попечительского совета Фонда YAŞAT, профессор и главный консультант по неврологии Копенгагенского университета, руководитель Международного общества головной боли и директор Исследовательского союза по изучению мигрени Масуд Ашина отметил, что могущественный Азербайджан – это сильная диаспора: «Поздравляю Государственный комитет по работе с диаспорой, выполняющий такую почетную миссию, как консолидация азербайджанцев мира, координация работы диаспорских организаций, с тем чтобы дать почувствовать нашим соотечественникам, проживающим в различных странах, что они не одиноки, что внимание и забота Азербайджанского государства всегда с ними, с 20-летием создания и желаю ему успехов».