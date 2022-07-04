5 июля исполнилась 20-я годовщина создания Госкомитета по работе с диаспорой.

Руководитель Управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ (YTB) Абдуллах Эрен поздравил азербайджанскую диаспору и Госкомитет, отметив осуществление тесного сотрудничества между диаспоральными структурами двух стран. А.Эрен подчеркнул, что в основе взаимодействия двух стран лежат дружба, братство и взаимное доверие между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым.

A.Эрен сказал, что взаимное сотрудничество будет продолжаться в соответствии с Шушинской декларацией и философией «Одна нация, два государства, единая диаспора».