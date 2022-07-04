Помпео хочет стать президентом США
Бывший глава американского Госдепа Майк Помпео рассматривает возможность своего участия в следующих президентских выборах в США, которые должны состояться через два года. Об этом, как пишут российские СМИ, политик заявил во время конференции Economist в Греции.
Майк Помпео, как и бывший президент США Дональд Трамп, представляет Республиканскую партию. Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он участвовать в следующих президентских выборах наряду с Трампом, Помпео заявил, что не исключает такого сценария. Он также отметил, что решение об участии в президентской гонке будет принято в начале следующего года.
Помпео также высказался о ситуации в США, прежде всего в экономике. По его словам, американцы сейчас находятся в трудном положении, когда из-за высоких цен они не в состоянии оплачивать газ или аренду жилья.
Экс-глава Госдепа также прокомментировал внешнеполитическую обстановку. По его словам, страны мира сегодня сталкиваются с чрезвычайными вызовами, главный из которых – утрата безопасности. Помпео также отметил, что решение конфликтов необходимо искать путем диалога.