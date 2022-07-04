Помпео хочет стать президентом США

Бывший глава американского Госдепа Майк Помпео рассматривает возможность своего участия в следующих президентских выборах в США, которые должны состояться через два года. Об этом, как пишут российские СМИ, политик заявил во время конференции Economist в Греции.

Майк Помпео, как и бывший президент США Дональд Трамп, представляет Республиканскую партию. Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он участвовать в следующих президентских выборах наряду с Трампом, Помпео заявил, что не исключает такого сценария. Он также отметил, что решение об участии в президентской гонке будет принято в начале следующего года.