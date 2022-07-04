Эта обложка на паспорт с гербом Украины «дискредитирует армию РФ», – так посчитал Куйбышевский суд Омска. Он оштрафовал инвалида Захара Закурдаева на 30 тысяч рублей из-за того, что мужчина предъявил врачу-наркологу паспорт с этой обложкой. Об этом сообщает «Омское гражданское объединение».

Врач-нарколог обратила внимание на обложку с украинской символикой, и спросила об отношении к «спецоперации». Закурдаев ответил, что ему не нравится, что на войне гибнут люди.

Затем Закурдаева на работе задержали полицейские и отвезли в отделение. Мужчина утверждает, что там его избили и заставили подписать «признание», что он имеет отношение к митингам.