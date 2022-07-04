Россияне захватили в Мариуполе два иностранных судна Reuters
Российские войска захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – либерийской компании Smarta Shipping и панамское «Blue Star» – теперь они являются «государственной собственностью». Об этом сообщает Reuters.
Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два судна под иностранным флагом в портовом городе Мариуполь на востоке Украины, заявив, что теперь они являются «государственной собственностью», говорится в информации.
Первое захваченное судно принадлежит либерийской компании Smarta Shipping и прибыло в порт Мариуполя 21 февраля для загрузки грузом металла.
Российские войска месяц держали в плену 19 членов экипажа, но впоследствии освободили их.
Второе судно – панамское «Blue Star». Когда оно прибыло в Мариуполь, не сообщается.