Российские войска захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – либерийской компании Smarta Shipping и панамское «Blue Star» – теперь они являются «государственной собственностью». Об этом сообщает Reuters.

Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два судна под иностранным флагом в портовом городе Мариуполь на востоке Украины, заявив, что теперь они являются «государственной собственностью», говорится в информации.