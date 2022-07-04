Началось все с того, что Гурбанов по традиции кратко высказал свое мнение о прошедшем матче.

«Я остался доволен игрой моих футболистов, - заявил наставник. – Мы до конца гнули свою линию. Сделали все, чтобы не проиграть. Хорошая игра получилась. У нас есть несколько дней на подготовку перед ответной встречей».

Затем слово было предоставлено азербайджанскому журналисту. Как позднее удалось узнать haqqin.az в пресс-службе «Карабаха», это был представитель одного из оппозиционных медиа, приехавший в Польшу из Литвы. Аккредитацию на матч он получил не через «Карабах», а обратившись в пресс-службу «Леха».

Настроенный весьма агрессивно корреспондент сразу же стал обвинять руководство «Карабаха» в том, что оно якобы не смогло удержать в команде полузащитника Патрика Андраде. Гурбан Гурбанов прервал журналиста, попросив не касаться руководства и задавать вопросы об игре. Но гость из Прибалтики на этом не успокоился, продолжив обвинять клуб в отсутствие нападающих.

«В клубе все нормально, все в порядке, - попытался спокойно ответить Гурбанов. - К каждому вопросу и к каждому из вас я отношусь с уважением. Возможно со стороны вам все кажется легче. Но есть такие нюансы, которые не зависят от клуба и тренера. Вы выразили огромное недовольство. Если вы настолько недовольны, подойдите ко мне после пресс-конференции, я отвечу на ваши вопросы. Но не нужно здесь в столь агрессивной форме атаковать меня и клуб. Будто мы оборонялись все 90 минут и не играли нормально. Я сегодня доволен командой. Тот, кто хочет, остается в команде и играет за нее всем сердцем. Это для меня важнее, чем те, кто ушел».