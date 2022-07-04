Гурбан Гурбанов осадил оппозиционного журналиста Скандал на пресс-конференции в Польше
Пресс-конференция главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова после матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с польским «Лехом» (0:1) получилась в некоторой степени скандальной.
Началось все с того, что Гурбанов по традиции кратко высказал свое мнение о прошедшем матче.
«Я остался доволен игрой моих футболистов, - заявил наставник. – Мы до конца гнули свою линию. Сделали все, чтобы не проиграть. Хорошая игра получилась. У нас есть несколько дней на подготовку перед ответной встречей».
Затем слово было предоставлено азербайджанскому журналисту. Как позднее удалось узнать haqqin.az в пресс-службе «Карабаха», это был представитель одного из оппозиционных медиа, приехавший в Польшу из Литвы. Аккредитацию на матч он получил не через «Карабах», а обратившись в пресс-службу «Леха».
Настроенный весьма агрессивно корреспондент сразу же стал обвинять руководство «Карабаха» в том, что оно якобы не смогло удержать в команде полузащитника Патрика Андраде. Гурбан Гурбанов прервал журналиста, попросив не касаться руководства и задавать вопросы об игре. Но гость из Прибалтики на этом не успокоился, продолжив обвинять клуб в отсутствие нападающих.
«В клубе все нормально, все в порядке, - попытался спокойно ответить Гурбанов. - К каждому вопросу и к каждому из вас я отношусь с уважением. Возможно со стороны вам все кажется легче. Но есть такие нюансы, которые не зависят от клуба и тренера. Вы выразили огромное недовольство. Если вы настолько недовольны, подойдите ко мне после пресс-конференции, я отвечу на ваши вопросы. Но не нужно здесь в столь агрессивной форме атаковать меня и клуб. Будто мы оборонялись все 90 минут и не играли нормально. Я сегодня доволен командой. Тот, кто хочет, остается в команде и играет за нее всем сердцем. Это для меня важнее, чем те, кто ушел».
Наставник также отметил, что «Леха» не особо удивил его.
«Я ждал от них более атакующего футбола, прессинга. Мы им не позволили так играть. Наоборот, мы сами больше прессинговали. Мы редко играем в такой атмосфере. В Польше в чемпионате таких матчей много.
Надо улучшать то, что мы делаем. Мы сегодня сыграли лучше, чем я ожидал. Ведь мы только 12-13 дней вместе готовимся. В ответной игре постараемся больше атаковать и добиться нужного результата, надо лучше изучить соперника. У них новый главный тренер. В связи с этим также были изменения в игре «Леха».
Далее у Гурбанова спросили про тренировочный процесс. Не была ли команда перегружена на сборе в Австрии?
«Вы хотите сказать, что мы неправильно построили тренировочный процесс? – недоумевает рулевой «Карабаха». - Я уже сказал, что я доволен игрой команды. Если мы сыграли не слабее, не испугались чемпиона Польши, то я доволен. Конечно, мы сделаем выводы из этого поражения. Но мы уже 13-14 лет готовим команду летом. Если мы проиграли, это не значит, что мы должны изменить систему подготовки.
Я и вчера говорил, что в этом противостоянии нет фаворита. Мы проиграли первую часть, но я по-прежнему считаю, что шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50».
В заключение Гурбан Гурбанов сказал:
«Я рад видеть всех азербайджанцев. Несмотря на то, что вы живете за рубежом, каждый из вас для меня ценен. И хотя вы тут нападаете на меня, знайте, что я вас ценю».