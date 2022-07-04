Природный газ сейчас является самым ходовым товаром в мире. Это ключевой фактор глобальной инфляции, приводящий к экстремальным скачкам цен даже по стандартам сегодняшних неспокойных рынков – около 700% в Европе с начала прошлого года, что подталкивает континент на грань рецессии. Это сердце зарождающейся эры конфронтации между великими державами, настолько интенсивной, что в столицах по всему Западу планы по борьбе с изменением климата отодвигаются на второй план, пишет Bloomberg.

Короче говоря, природный газ теперь конкурирует с нефтью как топливо, определяющее геополитику.

Именно война в Украине вывела газовый кризис на новый уровень, уничтожив значительную часть поставок. Россия сокращает поставки по трубопроводу в Европу, которая говорит о том, что она в любом случае хочет прекратить закупки у Москвы. Борьба за заполнение этого пробела превращается во всемирную давку, поскольку страны спешат получить дефицитные грузы сжиженного природного газа в преддверии зимы в северном полушарии.