Беларусь отвечает Западу

Власти Беларуси заявили о заморозке иностранных пакетов акций в 190 белорусских компаниях в ответ на западные санкции, введенные за нарушения прав человека в Беларуси и поддержку Минском российского вторжения в Украину.

"В целях защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на депозитных счетах их владельцев по перечню на основании приказа Минфина об ограничении обращения с ценными бумагами", - сообщается на сайте белорусского Национального правового интернет-портала страны.

Эта мера касается пакетов акций, принадлежащих акционерам из стран, которые "совершают недружественные действия в отношении белорусских юридических и/или физических лиц". Им запрещено распоряжаться своими акциями.