Между некогда ближайшими союзниками – Казахстаном и Россией – наблюдается беспрецедентное противостояние. Что стоит за обострением в казахско-российских отношениях? Во что оно может вылиться? Смогут ли договориться Токаев и Путин? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью главному редактору информационно-аналитического портала haqqin.az в прямом эфире отвечает бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана генерал-майор, известный казахстанский политолог Альнур Мусаев.

Интервью с Альнуром Мусаевым будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Эйнуллы Фатуллаева в субботу, 9 июля, в 21:00 по бакинскому времени.

Альнур Альжапарович Мусаев – в прошлом один из самых влиятельных казахстанских силовиков. В 1992-1993 гг. Мусаев возглавлял специальное подразделение Генпрокуратуры и КНБ по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Он лично привлек к уголовной ответственности председателя Нацбанка и министра экономики Республики Казахстан, ряд республиканских депутатов.

В 1993-1994 гг. Мусаев возглавлял Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Казахстана. В 1994-1996 гг. работал помощником президента Казахстана. В 1996 и 2001 гг. возглавлял Службу охраны президента Казахстана. В 1997-2001 гг. был председателем КНБ Казахстана. В 2002 году, после политического кризиса осени 2001 года, по собственному желанию уволился со всех государственных должностей и военной службы.

В 2008 году на закрытом заседании Акмолинского военного трибунала заочно приговорен к 25 годам колонии строгого режима за попытку насильственного захвата власти. Альнур Мусаев долгие годы проживает в Австрии, фактически находясь в политической эмиграции.