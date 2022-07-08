Известный узбекский публицист Шухрат Барлас благодарит азербайджанские СМИ

Известный узбекский общественный деятель, историк, публицист Шухрат Саламов (Шухрат Барлас) опубликовал в своих соцсетях пост, в котором благодарит азербайджанские СМИ за профессиональное освещение событий, произошедших на прошлой неделе в Узбекистане.

Напомним, 1 июля жители Республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, вышли на митинг против предлагаемых поправок в Конституцию страны. В результате беспорядков в Нукусе (столица Республики Каракалпакстан) 1-2 июля погибли 18 человек, 243 получили ранения, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. А президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что беспорядки в Нукусе готовились иностранными силами, их целью было посягательство на территориальную целостность Узбекистана.

Барлас пишет, что «медиаресурсы Азербайджана и Узбекистана при освещении любой темы, касающейся наших народов, подходят к проблемам с профессионально отточенными анализами. Благо то, что наши журналисты умеют поддерживать друг друга в трудные минуты. По сути всегда было так. У истоков нашей журналистики стояли великие просветители Тюркского мира, Джадиды».