Россия и Запад не смогли договориться в Совбезе ООН

В Совете Безопасности ООН сегодня не утвердили ни российский, ни западный проекты резолюции о продлении действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию.

Кроме того, СБ ООН проголосовал по проекту, подготовленному Норвегией и Ирландией. Этот документ не был одобрен, поскольку Россия воспользовалась правом вето, Китай воздержался, остальные 13 членов Совбеза поддержали проект.

Как уточняется, в тексте российского проекта резолюции содержится предложение продлить срок действия механизма на шесть месяцев до 10 января 2023 года «в целях его дальнейшего продления еще на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2023 года, для чего потребуется принять отдельную резолюцию». Речь шла о доставке гумпомощи через КПП «Баб-аль-Хава».

В свою очередь, западный проект резолюции предлагал продлить срок действия механизма по поставкам гумпомощи тоже на шесть месяцев. Однако в нем была предусмотрена возможность автоматического, без необходимости голосования по новой резолюции, продления на еще полгода в случае отсутствия возражений в СБ ООН.