Украинский спецназ рассказал, как доставил флаг на Змеиный

8 июля 2022, 23:38

Украинские силы специальных операций рассказали, как им удалось добраться до острова Змеиный в Черном море и установить там государственный флаг Украины. Русская служба BBC отмечает, что в четверг, 7 июля, Вооруженные силы Украины опубликовали кадры с флагом на острове, который вначале захватили, а потом были вынуждены оставить российские войска. В Москве заявили, что некоторые вернувшиеся на Змеиный украинские военные были убиты, но власти Украины утверждают, что во время операции ни один украинский боец не погиб.

Командование ССО (Сил специальных операций) Украины сообщило, что в ночь на 7 июля к Змеиному на подводных средствах подошли пловцы из 73-го морского центра им. кошевого атамана Антона Головатого. Они осмотрели берег и убедились, что там нет противокорабельных и противодесантных мин, а затем подали сигнал для продолжения операции. По данным ССО, на остров высадились инженеры, которые расчистили проход от минных заграждений и ловушек. После этого на Змеиный вышли остальные участники группы, которые осмотрели территорию, собрали сведения об оставленной российской технике и вооружениях и установили украинские флаги в разных частях острова. Украинский спецназ сообщает, что в момент, когда на острове были военнослужащие ССО, российские военные корабли начали маневрировать в направлении Змеиного. "Выполнив задачу, сводная группа оставила остров. После этого россияне нанесли удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских военнослужащих в полном составе вернулась на базу, не пострадав", - заявляют в украинских ССО.