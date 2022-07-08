Японские СМИ опубликовали новое видео с моментом нападения на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, в результате которого он умер в больнице.

Политик произносил речь, когда на него произошло покушение. Экс-премьеру дважды выстрелили в спину — судя по кадрам, в первый раз нападавший не попал в цель. На записи также видно, как стрелявшего задержали и повалили на землю.