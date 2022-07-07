В России предупредили Литву

Москва завершила подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза в связи с блокировкой транзита в Калининград и приступит к их реализации, если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет Интерфакс.

"Ожидать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

По ее словам, российские экономические операторы уже несут убытки из-за введенных Литвой рестрикций.

В комментарии отмечается, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой: "Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", - говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу санкций Евросоюза против России Литва заблокировала транзит около половины товаров по железной дороге в Калининградскую область РФ. Вскоре Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область не только на железнодорожный, но и на грузовой автомобильный транзит. Также власти отвергли попытку ЕС ослабить ограничения на экспорт товаров из РФ.