Убийца Абэ перепутал экс-премьера с другим человеком?

41-летний Тецуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, рассказал полиции, что якобы перепутал политика с главой секты, которого и намеревался убить.

На допросе подозреваемый признал вину, но, как сообщило издание The Mainichi, сделал много «бессмысленных заявлений». Поэтому в полиции решили направить его на обследование, чтобы выяснить психическую дееспособность и возможность привлечения к уголовной ответственности.

После нападения бывшего премьер-министра доставили в больницу Медицинского университета Нара. У Абэ остановилось сердце и отказали лёгкие, врачи констатировали смерть политика. При задержании Ямагами рассказал, что был недоволен Абэ и поэтому хотел его убить. Местные СМИ выяснили, что нападавший раньше служил в морских силах самообороны Японии.