Подозрение на убийство: дочь экс-президента Анголы требует вскрытия его тела

Дочь Сантуша опасается, что тело перевезут в Анголу и полиция не сможет провести проверку по ее заявлению о «предполагаемом покушении на убийство, неоказании помощи лицу, находящемуся в опасности». Она считает, что здоровье ее отца ухудшилось из-за действий его личного врача Жоао Афонсу и супруги Аны Паулы.

Одна из дочерей экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, скончавшегося 8 июля в одной из клиник Барселоны в возрасте 79 лет, потребовала провести вскрытие его тела в Испании. Об этом пишет France Press со ссылкой на заявление Чизе душ Сантуш.

Vanguardia писала, что Сантуш попал в больницу после несчастного случая, который произошел у него дома и привел к легочной недостаточности. После этого он две недели провел в коме.

Дочь душ Сантуша, Чизе, заявила о заговоре против него из опасений, что он поддержит оппозицию на предстоящих выборах 24 августа. Она посчитала, что приставленные к нему властями Анголы врачи намеренно и постепенно ухудшали состояние здоровья, что вызвало необходимость введения в кому, передавало Catalan News. По данным издания, врачи настаивали на отключении бывшего президента от аппаратов жизнеобеспечения из-за невозможности дальнейшего лечения.

Жозе Эдуарду душ Сантуш в течение почти 40 лет руководил Анголой (1979-2017). В 1963-1969 годах учился в Баку в Азербайджанском институте нефти и химии.