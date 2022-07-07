Пентагон обещает обеспечить украинцев оружием на годы вперед

США прорабатывают планы по обеспечению Украины поставками оружия на годы вперед, сообщает Financial Times.

Представитель Пентагона на условиях анонимности заявил изданию, что Вашингтон планирует удовлетворить потребности Украины "на месяцы и годы вперед", а также поставить дополнительные системы береговой охраны и заместить советские средства ПВО.

"Если россияне думают, что смогут выжить украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже поворачиваемся к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", - приводит РБК-Украина слова неназванного представителя Пентагона.