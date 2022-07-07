США обнаружили не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и депортации украинцев в Россию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на замглавы миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Остриан.

По ее словам, Россия начала готовить лагеря по обе стороны украинско-российской границы еще до вторжения в Украину. «Российские официальные лица, вероятно, составили списки для фильтрации и задержания украинских гражданских лиц, которые угрожают российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов, – политических деятелей и активистов, а также сотрудников службы безопасности», - заявила она.

По словам Остриан, США будут добиваться документирования известных случаев и судебного преследования лиц, причастных к созданию лагерей.