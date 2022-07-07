Анкара попросила Киев вернуть два турецких военных самолета

Министр обороны Турции Хулуси Акар во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым поднял вопрос безопасного возвращения двух самолетов турецких ВВС А-400М. Эти военно-транспортные машины с февраля 2022 года находятся в аэропорту Борисполь под Киевом, передает «Лента.ру».

Самолеты вылетели из Турции вечером 24 февраля, рассказал Акар в интервью турецкому телеканалу Haberturk в марте.

По заявлению министра обороны Турции, машины перевозили гуманитарную помощь для Киева, а на обратном пути должны были эвакуировать турецких граждан. Однако вскоре воздушное пространство над Украиной закрыли и самолеты остались в аэропорту.