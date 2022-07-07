Скандальная встреча глав МИД G20 на Бали

Журналист Deutsche Welle пишет, что никаких революционных решений на встрече министров иностранных дел стран G20 на Бали принято не было. Итоговая декларация не была опубликована. Войну России против Украины однозначно осудили только страны "Большой семерки". Индия, Китай и другие государства глобального Юга воздерживаются от критики в адрес России.

Министрам иностранных дел государств G20 не удалось достичь консенсуса и опубликовать коммюнике по итогам двухдневной встречи из-за раскола между странами Востока и Запада и поведением их представителей.

Хозяйка мероприятия, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, заявила, что война в Украине оказала сильное влияние на цены и поставки продовольствия и энергоносителей во всем мире. По ее словам, многие участники встречи согласились с тем, что война должна быть скорейшим образом прекращена путем переговоров.

О России Марсуди не упомянула ни словом. Но глава российского МИД Сергей Лавров смог изложить свою точку зрения на войну в Украине на встрече G20. Он заявил, что Россия занимается "освобождением этнических русских в Украине" и "денацификацией" соседнего государства. Лавров обвинил западных союзников Киева в том, что они оказывают давление на Украину с целью заставить ее использовать оружие, поставляемое Западом.

По его словам, представление России как "агрессора" или "оккупанта" не соответствует действительности. Лавров не стал слушать выступление своей коллеги из Германии Анналены Бербок, взявшей слово сразу после него, и демонстративно покинул зал. Когда Ретно Марсуди потребовала прекратить войну в Украине, Лавров, по словам дипломатов, не поднимая глаз, напряженно читал свои бумаги.

Лавров не присутствовал в зале также во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена, который обратился с резкими обвинениями напрямую к российской делегации. Не присутствовал он и во время подключения по видеосвязи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Пока в конференц-отеле Mulia продолжалось заседание, Лавров выступил на улице возле здания перед журналистами, заявив, что Запад не заинтересован в диалоге с Москвой.

Reuters отмечает, что, когда Сергей Лавров фотографировался вместе с министром иностранных дел Индонезии, в зале раздались крики «Когда вы остановите войну?!» и «Почему вы не остановите войну?!»

Лавров досрочно покинул встречу на Бали. С ним не стали фотографироваться главы западных стран.

После того как российская сторона прекратила работу на Бали, Анналена Бербок констатировала отсутствие у Москвы интереса к разумному диалогу: "Тот факт, что министр иностранных дел России провел большую часть переговоров не в зале, а за его пределами, подчеркивает, что со стороны российского правительства сейчас нет ни грамма желания разговаривать".