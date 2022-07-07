Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:16

Иран вынужден понижать стоимость своей и так уже дешевой нефти ради того, чтобы сохранить конкурентоспособность с Россией в Китае. Кроме того, он несет и другие убытки от тесного союза с Россией. Нет ничего более духоподъемного, чем ирано-российские заявления об углубляющемся партнерстве Тегерана и Москвы буквально во всех сферах. Практически каждый день приходят сообщения о все новых и новых совместных проектах. Как недавно заметил президент Ибрагим Раиси, «ничто не остановило и не остановит прогресс торгово-экономических связей Ирана с Россией». Вот только один нюанс – все проекты существуют пока только на бумаге. А вот экономические издержки Тегерана от действий России на международной арене вполне реальны и имеют вполне конкретное денежное и политическое измерение.

Прежде всего, Иран серьезно пострадал из-за сбоя поставок пшеницы, возникшего в результате российской «специальной военной операции» в Украине, поскольку и Москва, и Киев были для Тегерана важнейшими экспортерами этого продукта. А Украина еще и лидировала по поставкам в Иран подсолнечного масла. Это обстоятельство, повлекшее за собой резкий рост цен, уже спровоцировало весной нынешнего года «хлебные бунты» в Иране и повысило градус социальной напряженности. Но, что примечательно, Россия не торопится помочь иранским властям справиться с этой проблемой. Не менее критично складывается для Тегерана ситуация с нефтяным экспортом в Китай. Россия на этом рынке отчаянно демпингует, предлагая китайцам огромный дисконт, и Иран тоже вынужден снижать цены. Только за май месяц Россия экспортировала в КНР 8,42 миллиона тонн нефти – на 55% больше, чем за тот же период год назад. И, как в случае с пшеницей, Москва совершенно не горит желанием хоть как-то договариваться с Ираном о «правилах игры» на китайском рынке или хотя бы координировать с ним свои действия.

Помимо нефти, Россия нанесла сильный удар и по экспорту иранской стали. Причина все та же – продажа по демпинговым ценам, что ведет к серьезным убыткам иранской сталелитейной промышленности и утрате ею части рынков в Афганистане, Китае, Южной Корее и Таиланде. И это при том, что остаются противоречия Ирана и России в Сирии. Россия сохраняет там свое хоть и ограниченное, но все же присутствие, тем самым препятствуя доминированию Ирана и подконтрольных ему сил. Это первое. Второе же заключается в российско-израильских договоренностях, согласно которым Москва закрывает глаза на израильские атаки по позиции Ирана и движения «Хезболла» в Сирии. И не смотря на то, что сейчас в российско-израильских отношениях наблюдается похолодание, Россия все равно продолжает закрывать глаза на удары Израиля по сирийской территории. А если Москва еще более сократит свое присутствие, не обсудив это с Тегераном, то интенсивность атак будет только нарастать.