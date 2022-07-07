Тегеран в отчаянии, Москва демпингует, Пекин и Израиль потирают руки актуальный комментарий
Иран вынужден понижать стоимость своей и так уже дешевой нефти ради того, чтобы сохранить конкурентоспособность с Россией в Китае. Кроме того, он несет и другие убытки от тесного союза с Россией.
Нет ничего более духоподъемного, чем ирано-российские заявления об углубляющемся партнерстве Тегерана и Москвы буквально во всех сферах. Практически каждый день приходят сообщения о все новых и новых совместных проектах. Как недавно заметил президент Ибрагим Раиси, «ничто не остановило и не остановит прогресс торгово-экономических связей Ирана с Россией».
Вот только один нюанс – все проекты существуют пока только на бумаге. А вот экономические издержки Тегерана от действий России на международной арене вполне реальны и имеют вполне конкретное денежное и политическое измерение.
Прежде всего, Иран серьезно пострадал из-за сбоя поставок пшеницы, возникшего в результате российской «специальной военной операции» в Украине, поскольку и Москва, и Киев были для Тегерана важнейшими экспортерами этого продукта. А Украина еще и лидировала по поставкам в Иран подсолнечного масла.
Это обстоятельство, повлекшее за собой резкий рост цен, уже спровоцировало весной нынешнего года «хлебные бунты» в Иране и повысило градус социальной напряженности. Но, что примечательно, Россия не торопится помочь иранским властям справиться с этой проблемой.
Не менее критично складывается для Тегерана ситуация с нефтяным экспортом в Китай. Россия на этом рынке отчаянно демпингует, предлагая китайцам огромный дисконт, и Иран тоже вынужден снижать цены. Только за май месяц Россия экспортировала в КНР 8,42 миллиона тонн нефти – на 55% больше, чем за тот же период год назад.
И, как в случае с пшеницей, Москва совершенно не горит желанием хоть как-то договариваться с Ираном о «правилах игры» на китайском рынке или хотя бы координировать с ним свои действия.
Помимо нефти, Россия нанесла сильный удар и по экспорту иранской стали. Причина все та же – продажа по демпинговым ценам, что ведет к серьезным убыткам иранской сталелитейной промышленности и утрате ею части рынков в Афганистане, Китае, Южной Корее и Таиланде.
И это при том, что остаются противоречия Ирана и России в Сирии. Россия сохраняет там свое хоть и ограниченное, но все же присутствие, тем самым препятствуя доминированию Ирана и подконтрольных ему сил. Это первое. Второе же заключается в российско-израильских договоренностях, согласно которым Москва закрывает глаза на израильские атаки по позиции Ирана и движения «Хезболла» в Сирии.
И не смотря на то, что сейчас в российско-израильских отношениях наблюдается похолодание, Россия все равно продолжает закрывать глаза на удары Израиля по сирийской территории. А если Москва еще более сократит свое присутствие, не обсудив это с Тегераном, то интенсивность атак будет только нарастать.
Вторжение России в Украину и ее конфликт с коллективным западом первоначально воспринимался Тегераном с восторгом, поскольку правящие иранские элиты рассматривали сложившуюся ситуацию как «окно возможностей» для укрепления своих связей с Москвой. Но чем дальше – тем это окно сжимается в размерах, а для экономики Ирана возникает все больше проблем. Радужные же перспективы пока остаются таковыми только на словах.
Но это совершенно не означает, что Тегеран решит порвать с Москвой. Пока и Россия, и Иран в конфликте с Соединенными Штатами и Западом в целом, Иран будет цепляться за свои отношения с Россией, несмотря на имеющиеся экономические недостатки и политические издержки, в надежде, что в двухсторонних отношениях все изменится к лучшему. И Москва это знает.