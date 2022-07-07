Раскрыло планы Путина: Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире

Американские разведывательные службы заранее предоставили Вашингтону сведения о планах российской стороны, касающихся проведения так называемой «специальной военной операции» в Украине. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден во время посещения штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли (штат Вирджиния).

«Благодаря невероятной работе наших профессионалов в разведывательной сфере мы смогли предупредить мир о том, что Владимир Путин планирует в Украине. Мы видели, что он делает. Вы видели это», - утверждает американский лидер, слова которого приводит ТАСС.

По его версии, американские разведывательные службы при этом не «раскрыли свои источники и методы» работы. «Это сыграло важнейшую роль в сплочении наших партнеров и союзников по всему миру и ...сохранении их единства», - отметил американский президент.

Байден назвал ЦРУ «лучшей разведывательной службой во всем мире».

По версии главы США, российская сторона рассчитывала на возможность расколоть НАТО и сломить ее решимость, но союзникам удалось этого не допустить, считает Байден.