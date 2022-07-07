Самый богатый депутат замахнулся на кресло премьера Британии

«Кто-то должен использовать этот момент и принять правильные решения. Вот почему я претендую на то, чтобы стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром», - заявил экс-министр в предвыборном ролике, опубликованном в Twitter, передает Reuters.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что баллотируется на пост премьер-министра Соединенного Королевства после того, как об уходе с этого поста объявил Борис Джонсон. В случае победы Сунак станет лидером Консервативной партии.

Сунак сопроводил сообщение видеороликом, в котором рассказывает об истории своего семейства, переехавшего в английский Саутгемптон из Индии в 60-х годах прошлого века. Сунак — иммигрант в третьем поколении, родившийся в семье врача и фармацевта, получивший образование в Оксфорде и сделавший карьеру в сфере финансов и управления инвестициями.

ТАСС отмечает, что, будучи главой Минфина, Сунак почти не высказывался по внешнеполитическим вопросам, однако когда дело касалось помощи Украине, осуждал действия России и выделял крупные суммы Киеву. В начале апреля стало известно, что индийская IT-компания Infosys, связанная с супругой экс-министра и ее семьей, уходит из РФ.

42-летний Сунак считается самым богатым депутатом Палаты общин британского парламента. Его личное состояние оценивается в $240 млн. С 2019 года, когда Сунак возглавил британский Минфин, он поручил управление своими средствами трастовому фонду, чтобы избежать потенциальных конфликтов интересов. Однако прозвище «Богатенький Риши» (отсылка к кинофильму 1994 года «Богатенький Ричи») ему досталось также благодаря супруге Акшате Мурти — дочери индийского миллиардера Нараяны Мурти. По данным британских СМИ, ее состояние составляет $600-900 млн.

Весной Сунак оказался в центре скандала после того, как стало известно, что его жена является обладательницей особого налогового статуса, который позволяет ей как рожденной в Индии подданной Великобритании платить большую часть налогов за пределами королевства. Публичные споры об этом обстоятельстве пошатнули рейтинг Сунака, который еще недавно считался наиболее вероятным преемником Джонсона и одним из самых популярных политиков тори благодаря щедрым государственным ассигнованиям на поддержку населения и бизнеса во время пандемии COVID-19.