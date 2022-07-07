Зарплата нового главного тренера «Нефтчи» Лауренциу Регекампфа в Азербайджане значительно ниже, чем изначально писали румынские СМИ. Об этом, как сообщает haqqin.az со ссылкой на Fanatik, заявила жена тренера, известный футбольный агент Анамария Продан.

Сразу после того, как специалист из Румынии подписал контракт с «Нефтчи», в румынских СМИ появилась информация, что Регекампф будет получать в Баку 40 тысяч евро в месяц. Президент «Нефтчи» Кямран Гулиев на презентации нового главного тренера опроверг эти сообщения, заявив, что сумма очень сильно завышена.

Теперь же Анамария Продан, чей скандальный бракоразводный процесс с Регекампфом продолжается, заявила, что ее муж будет зарабатывать в Азербайджане лишь 22 тысячи долларов.

Она сравнила эту сумму с той, которую он получал, работая в арабских странах. «Там он зарабатывал 180 тысяч в месяц. Поэтому его нынешний заработок – это не просто плохо, это ужасно! Разве нет?».

К тому же, по словам Продан, треть суммы, зарабатываемой в «Нефтчи», Реге будет перечислять в качестве алиментов для их общего ребенка.

«Ему придется платить. Я собираюсь наказать его. У него нет другого выхода. Он не сможет скрывать деньги, зарабатываемые в Азербайджане, ведь есть контракт», - заявила футбольный агент.

Если информация о зарплате в 22 тысячи подтвердится, то на алименты у Лауренциу Регекампфа будет уходить около 7 тысяч долларов, пишет Fanatik.