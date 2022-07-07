Жена главного тренера «Нефтчи» назвала его зарплату в Азербайджане Новые цифры
Зарплата нового главного тренера «Нефтчи» Лауренциу Регекампфа в Азербайджане значительно ниже, чем изначально писали румынские СМИ. Об этом, как сообщает haqqin.az со ссылкой на Fanatik, заявила жена тренера, известный футбольный агент Анамария Продан.
Сразу после того, как специалист из Румынии подписал контракт с «Нефтчи», в румынских СМИ появилась информация, что Регекампф будет получать в Баку 40 тысяч евро в месяц. Президент «Нефтчи» Кямран Гулиев на презентации нового главного тренера опроверг эти сообщения, заявив, что сумма очень сильно завышена.
Теперь же Анамария Продан, чей скандальный бракоразводный процесс с Регекампфом продолжается, заявила, что ее муж будет зарабатывать в Азербайджане лишь 22 тысячи долларов.
Она сравнила эту сумму с той, которую он получал, работая в арабских странах. «Там он зарабатывал 180 тысяч в месяц. Поэтому его нынешний заработок – это не просто плохо, это ужасно! Разве нет?».
К тому же, по словам Продан, треть суммы, зарабатываемой в «Нефтчи», Реге будет перечислять в качестве алиментов для их общего ребенка.
«Ему придется платить. Я собираюсь наказать его. У него нет другого выхода. Он не сможет скрывать деньги, зарабатываемые в Азербайджане, ведь есть контракт», - заявила футбольный агент.
Если информация о зарплате в 22 тысячи подтвердится, то на алименты у Лауренциу Регекампфа будет уходить около 7 тысяч долларов, пишет Fanatik.
«Нефтчи» сейчас находится на сборах в турецком Болу и уже провел первую контрольную игру под руководством румынского наставника. Команда сыграла вничью 1:1 с турецким «Сакарьяспором». В матче приняли участие все четыре новых приобретения «Нефтчи»: ганский форвард Годсвей Доньо, грузинский защитник Соломон Кверквелия, израильский и американский полузащитники Атаа Джабер и Кенни Сайеф.
В Болу «Нефтчи» проведет еще два матча. Ожидается, что 11 июля команда сыграет с еще одним турецким клубом – «Сивасспором».
Первый официальный матч под руководством Регекампфа «Нефтчи» проведет 21 июля в Лиге конференций против кипрского «Ариса». Игра состоится на стадионе «АЕК Арена» в Ларнаке и начнется в 21:30 по бакинскому времени. Ответная игра пройдет 28 июля на «Баксель Арене». Время начала матча – 21:00.