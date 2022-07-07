Будут бои: жителей захваченного юга Украины просят срочно эвакуироваться

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей захваченных россиянами частей Херсонской и Запорожской областей "выезжать и вывозить родных всеми доступными способами", передает УНИАН.

По словам Верещук, это необходимо, чтобы Вооруженные силы Украины во время наступательных действий не подвергали опасности гражданское население.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает вооруженное применение силы, мы же понимаем это. Поэтому выезжать и вывозить своих родных надо всеми доступными способами", - заявила Верещук.

Вице-премьер отметила, что "это будут огромные бои. Я не хочу никого пугать, все и так всё понимают".