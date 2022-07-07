Секс-работница решила стать российским депутатом

В российском городе Ярославль 38-летняя Ирина Мищенко, которая, по её словам, оказывает секс-услуги, решила участвовать в выборах депутатов муниципалитета города в сентябре 2022 года. Об этом сообщило российское издание 76.ru.

По словам женщины, она гордится своей профессией и хочет, чтобы все люди знали о её работе. Свой заработок женщина тратит на поддержку нуждающихся и отдаёт в правозащитный фонд.

Мищенко рассказала, что сейчас фонд активно занимается людьми, которые живут в аварийном жилье. В случае избрания она намерена продолжить заниматься проблемами жителей региона. При этом секс-карьеру завершать не планирует. Мищенко выступает за легализацию своей профессии. По оценке кандидата, это принесёт государству дополнительные деньги от налогов с доходов секс-работниц. Для регистрации кандидатуры ей осталось собрать несколько десятков подписей.