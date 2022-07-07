Байден подписал указ о помощи Украине на $400 млн

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 млн долларов, о котором было объявлено ранее в пятницу, передает BBC.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Байден делегирует полномочия госсекретарю по передаче помощи на эту сумму "на предметы оборонного назначения и услуги министерства обороны, а также военное образование и подготовку".

В пятницу США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, который предполагает поставку еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним. В этот пакет снаряжения и припасов входит то, что США ранее не отправляли в Украину - 1000 снарядов для 155-милиметровых артиллерийских орудий, которые считаются более высокоточными, говорится в заявлении на сайте Пентагона.