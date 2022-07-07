В США считают, что Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
«Российские военные в Луганской области Украины занимаются восстановлением боевой способности и наращиванием сил для дальнейшего наступления». Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Как говорится в сообщении, россияне продолжают проводить более ограниченные наступательные действия, чтобы «силы обороны Украины не перехватили инициативу».
«Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным», - говорится в анализе ISW.