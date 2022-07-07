Генерал Романенко рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление

«Переход к освобождению украинских земель возможен при нескольких условиях. Сейчас Вооруженные силы Украины должны как можно эффективнее уничтожать российскую технику и вооружение, чтобы уравнять военный потенциал». Об этом в интервью сайту Obozrevatel заявил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, хотя потери России в Украине велики, но, несмотря на это, она имеет преимущество в живой силе и в ударных средствах.

«Но перед нашими Вооруженными силами стоит задача как можно эффективнее уничтожать вооружение и технику россиян, чтобы выровнять потенциалы. Это означает выполнение оборонной задачи, которая заставит их перейти к обороне по всему фронту. А затем, используя оперативную паузу, собрать силы. Если мы их соберем благодаря нашим союзникам - причем это нужно сделать быстро и массированно - тогда можно вести разговор о контрнаступательных операциях по освобождению нашей территории», - отметил он.