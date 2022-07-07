«Мусульмане мира, в том числе мусульмане, проживающие в Украине, празднуют Гурбан байрамы. Этот праздник является символом духовного единства и солидарности. Братский народ Азербайджана, с праздником!». Об этом написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

«Дорогие друзья! В этот священный для мусульманского мира день украинцы в том числе и азербайджанского происхождения, выпала судьба защищать с оружием свободу и независимость украинского государства. Вы как никто знаете, что такое защищать родную землю, а также знаете цену миру!» - сказал солдат украинской армии азербайджанского происхождения.