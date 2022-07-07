«Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциации развития и USAID. Проект соответствующего соглашения одобрен на заседании правительства». Об этом журналистам заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID.

Шмыгаль сообщил, что средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.