Спецпредставитель президента: Зангилан превратится в важный логистический центр

«Часть Зангезурского коридора, который является международным транспортным коридором, проходит через Зангиланский район». Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев на совещании руководителей дипломатических представительств Азербайджанской Республики в Шуше.

По его словам, это будет способствовать превращению района в важный логистический центр в будущем.

«Так, строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, 55,8 км которой проходит по территории Зангиланского района, будет завершено приблизительно в 2023 году, а 61,2-километровый участок автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд - приблизительно в 2024 и 2025 годах. Строительство Зангиланского международного аэропорта, которое было начато в июле 2021 года для превращения Зангилана в международный логистический центр, завершится в сентябре этого года», - сказал он.