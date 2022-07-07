У Зеленского отреагировали на слова Путина «еще не начинали»

«Слова президента России Владимира Путина о «всерьез в Украине еще ничего не начинали» вряд ли означали применение ядерного оружия». Об этом в интервью Каналу 24 сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Нет, я не вижу сегодня особых угроз с точки зрения именно ядерного удара. Потому что это будет означать конец российской истории целиком и полностью. России после этого не будет: ни в истории, ни в физическом смысле. Да в любом смысле ее просто не станет», - подчеркнул он.

Напомним, 7 июля Владимир Путин на встрече с фракциями Государственной думы заявил, что Россия еще «всерьез не начинала войну против Украины», но «чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться».