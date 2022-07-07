Джейхун Байрамов: верю, что одержим победу в деле установления мира

«Верю, что мы одержим победу в деле установления мира так же, как победили в войне». Об этом, выступая на совещании руководителей дипломатических представительств Азербайджана, проходящем в Шуше, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, в скором времени можно будет увидеть результаты этой деятельности.

Министр также отметил, что в результате Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил нарушенное международное право.