Строительство телебашни в Шуше может начаться в этом году

«Принято решение построить в Шуше специальную телебашню, чтобы в современном формате организовать теле- и радиовещание на весь Карабах. Надеемся, что ее строительство начнется в этом году».Такое мнение выразил спецпредставитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов на совещании руководителей дипломатических представительств Азербайджана, проходящем в Шуше.

По его словам, в настоящее время ведутся восстановительные работы на территории трех важных памятников - мечетей Ашагы Говхар Ага, Юхары Говхар Ага и Саатлы.

«В качестве одного из основных проектов, запланированных на этот год, в городе продолжается строительство школы на 960 ученических мест», - сказал Керимов.