Блинкен раскритиковал позицию Китая по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за позицию по Украине, передает Интерфакс.

Такое заявление он сделал после встречи с главой МИД Китая Ван И, которая продолжалась около пяти часов.

По словам Блинкена, в ходе встречи с Ван И он заявил ему о том, что Пекину следует призвать Россию разрешить экспорт зерна из украинских портов. Также американский госсекретарь заявил, что поддержка Китаем России в ООН очевидна.

В то же время азиатские СМИ передают, что МИД КНР по итогам переговоров министра Ван И с Блинкеном распространил заявление, в котором говорится, что стороны достигли консенсуса в вопросе налаживания связей в ходе встречи на G20.