Ведущий Fox News: демократы тихо «сливают» Байдена

«У демократов появился новый тренд - держаться подальше от президента США Джо Байдена и по-тихому «сливать» его. Такое заявление в своем обзоре сделал известный ведущий американского телеканала Fox News Стюарт Варни.

По его мнению, рекордно низкий рейтинг американского президента значительно осложняет положение дел Демократической партии в преддверии выборов в американский Конгресс, которые состоятся через четыре месяца. Поэтому многие демократы, чтобы не навредить своему политическому имиджу, решили дистанцироваться от Джо Байдена.

В качестве примера Варни привел ситуацию в штате Огайо, где не так давно выступал американский лидер: на это мероприятие не пришли ни кандидат в местный сенат Тим Райан, ни баллотирующаяся на пост губернатора Нан Уэйли.

«Судя по всему, они решили, что поддержка со стороны Байдена в нынешней ситуации лишит их шансов на успех», - цитируют ведущего «Вести Израиля».