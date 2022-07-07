Акар: Турция и Азербайджан действуют как единая армия

«Турция и Азербайджан действуют как единая армия». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Haber Global, отвечая на вопрос о турецко-азербайджанских отношениях после 44-дневной войны.

«Азербайджан - наш брат, и в этом никто не сомневается. Мы действительно одна нация, два государства. Особенно после 44 дней успешной операции мы с нашими азербайджанскими братьями, можно сказать, полностью слились воедино. Турция действительно на протяжении многих лет ощущала все страдания азербайджанцев. За 30 лет Минская группа ОБСЕ и другие организации не проводили даже 30-минутную работу по освобождению азербайджанских земель от оккупации. Несмотря на то, что было более миллиона беженцев, был геноцид Ходжалы, оккупация 20 процентов земель, ни в коем случае никто не шевелил и пальцем. Но Азербайджан не одинок. Вооруженные силы Азербайджана, собранные под руководством Ильхама Алиева, в течение 44 дней расставили все по своим местам», - сказал Акар.