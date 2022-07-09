Акар: в вопросе транспортировки украинского зерна ожидаются «некоторые события»

«В решении вопроса по транспортировке зерна, застрявшего из-за боевых действий в украинских портах, в ближайшее время ожидаются «некоторые события». Об этом в интервью турецким СМИ заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Он напомнил, что Турция остается посредником в переговорах по вывозу зерна, а также поддерживает контакты и с Россией, и с Украиной, и с представителями ООН.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь добраться зерну до запланированных адресов. Мы ожидаем некоторых событий в этом отношении в ближайшие дни», - подчеркнул Акар, напомнив, что в портах остаются миллионы тонн зерна.