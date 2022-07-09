Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров в весовой категории до 73 кг завоевал золото. 2-кратный чемпион Европы поочередно победил соперников из США, Польши, Таджикистана, Кубы и Грузии.

В Будапеште проходят соревнования по дзюдо из серии «Большого шлема».

В этом же весе призер Олимпиады-2016 в Рио Рустам Оруджев завоевал бронзу. После побед над оппонентами из Бразилии и Доминиканской Республики он уступил поляку. В утешительной сетке Рустам победил дзюдоистов из Италии и Кубы и занял 3-е место.

В Будапеште впервые под флагом Азербайджана выступил знаменитый иранский дзюдоист Саид Моллаеи. Серебряный призер Олимпиады в Токио, чемпион мира-2018 одолел соперников из Греции, Израиля, Кыргызстана, ОАЭ, а в финале уступил бразильцу и стал серебряным призером.

Таким образом, после двух дней соревнований у Азербайджана золото, серебро и бронза.