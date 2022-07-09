Преемник Жириновского о вхождении «ДНР» и «ЛНР» в состав России

Руководитель фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что референдумы в так называемых «ДНР» и «ЛНР» об их будущем «статусе» лучше проводить одновременно, сообщает ТАСС.

«Население «Луганской республики» и никто другой должно определять необходимость референдума и сроки его возможного проведения… Это суверенное решение суверенной страны, оно может быть в ближайшее время, если вы спрашиваете мою личную точку зрения, принято», - поделился Слуцкий.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед может рассмотреть вопрос о присоединении «Луганской и Донецкой народных республик» к России в случае, если там пройдут соответствующие референдумы. По словам Матвиенко, Россия с уважением отнесется к выбору жителей «ДНР» и «ЛНР».