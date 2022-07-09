Горит шахта в известном доме в Баку, идет эвакуация жителей фото, видео, реакция мчс, обновлено 23:39
Как сообщили haqqin.az в МЧС Азербайджана, на место инцидента были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска ведомства.
По предварительной информации, обгорели электрические кабели, проходящие через шахту здания. В результате принятых оперативных мер пожар был потушен в короткие сроки.
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Как сообщает корреспондент haqqin.az с места событий, в данный момент проводится эвакуация жителей дома.
В жилом комплексе Mirvari Park, расположенном на улице Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку, произошел пожар.
Как сообщает haqqin.az, возгорание произошло в шахте одного из зданий. По предварительной версии, причиной пожара стало задымление кабеля.
Пожарные бригады и кареты скорой помощи работают на месте происшествия.