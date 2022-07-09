9 июля 2022, 22:54

Как сообщили haqqin.az в МЧС Азербайджана, на место инцидента были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска ведомства. По предварительной информации, обгорели электрические кабели, проходящие через шахту здания. В результате принятых оперативных мер пожар был потушен в короткие сроки.

* * * 23:05 Как сообщает корреспондент haqqin.az с места событий, в данный момент проводится эвакуация жителей дома.