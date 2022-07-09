Массовое отравление в Сиазани, есть погибший
В селе Еникенд на территории Сиазанского района 5 человек отравились копченой рыбой, передает АПА.
Сообщается, что житель села 34-летний Рахиб Гулиев, трое его несовершеннолетних детей и друг отравились копченой рыбой.
Р.Гулиев был переведен в Баку после оказания первой медицинской помощи в Сиазанском региональном диагностическом центре. Несмотря на усилия врачей, он скончался в Республиканском токсикологическом центре.
Остальным пациентам оказана необходимая медицинская помощь.